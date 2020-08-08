Yörük kızları, tenis kursuna şalvar'la katıldı

Gençler, Toros Dağları'nın eteğinde 1350 rakımlı Avgadı Yaylası'nda açılan tenis kursuna korana virüsün verdiği stresi atmak için katıldıklarını belirtti. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Adem Kılıç, kursa yöresel kıyafetleriyle katılan gençlerle bir süre tenis oynadı.

Açılan kursla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehir merkezinde olan sportif tesis ve faaliyetleri köylere ve yaylalara da kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tollu, "Gençlerimizin burada yöresel kıyafetlerle tenis oynadığını görüyoruz. Tabi bizim özlemimiz, amacımız kentte olan hizmetleri köylere de taşıyabilmek. Çok şükür bunları bir bir gerçekleştirebiliyoruz ve kentte yaşayan vatandaşlarımızın kavuştuğu standartlar ne ise köylerimizi de bu standartlara kavuşturmanın gayreti içinde oluyoruz" dedi.

Kursa yöresel kıyafetiyle katılan Ayşe Mine Nalpara ise pandemi sonrasında tenis oynayarak stres attığını söyledi.

Nalpara, "Avgadı Yaylamızda tenis kursumuz başladı. Herkes burada stresini atıyor. Koronadan sonra stres atmak için, iyi bir fırsat oldu. O yüzden Avgadı Yaylamıza tenis kursu açan herkese teşekkür ederim. Burada fazla imkan yoktu açıkçası. Gençlerde bu durumdan mağdurdu. Tenis ve futbol gençlerimiz için güzel bir ortam oldu. Farklı yerlerde vakit öldürmektense, tenis gibi futbol gibi spor dallarında hiç değilse gençlerimiz hayat buldu diyebilirim" şeklinde konuştu.

Erdemli Belediyesi tarafından yaylada açılan tenis kursuna 50 kursiyer katılırken, kursta sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasına özen gösteriliyor.

Hüseyin Yıldız