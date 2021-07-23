Yörüklerden, Süleyman Atlı'ya destek klibi: 'Ende madalyayı al da gel'

Tokyo Olimpiyatları bugünkü açılış seramonisi ile resmen başlayacak. Olimpiyatlarda Türkiye'nin en fazla madalya beklediği branşların başında Güreş yer alırken, Türkiye'nin olimpiyatlardaki en büyük madalya umutları arasında yer alan Avrupa Şampiyonu güreşçisi Süleyman Atlı'ya müsabakaları öncesi memleketi Muğla Fethiye'den destek mesajı geldi.

Beşkeza Kültür ve Dayanışma Platformu üyeleri, hazırladıkları bir klip ile Süleyman Atlı ile gurur duyduklarını belirtti ve “hemşerim ende madalyayı al da gel” diye seslendi. Platform üyeleri işaret dili ve sözlü olarak hazırladıkları klipte şunları belirtti:

“Süleyman hemşerimiz, şampiyonumuz, çocuğumuz. Sen ki bu vatanın asli unsurları olan biz Yörüklerin, Batı Torosların yaylalarını yurt edinen biz Beşkazalıların gurur duyduğu, göğsünü kabarttığı evladısın. Minderdeki sesimiz, sözümüzsün. Biz Yörükler Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında elde ettiğin başarıların ile mutluyuz. Tokyo'ya gitmiş olman bile mutluluğumuzdur. Gel, sen yine de olmak için doğduğun, almak için yaşadığın, senin olan, senin aracılığın ile bizim olan kürsüyü, kısacası biz gençlere ışık olmak için, hemşerim ende madalyayı al da gel. O madalya senden daha çok kimseye yakışmayacak. Çünkü sen Türksün, Yörüksün, Muğlalısın, Beşkazalısın, yüreğimiz, dualarımız gönlümüz seninle, sen bizim gururumuzsun. Haydi aslanım Allah derman versin.”

Mete Sönmez-Murat Yalçın



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