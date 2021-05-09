Yozgat'a çatılar uçtu

Fırtınanın en şiddetli olduğu bölge Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi oldu. İlçede Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutlarında 3, Emek Mahallesinde 2 apartman olmak üzere 5 ayrı apartman ve Sanayi Sitesinde bulunan 4 ayrı iş yerinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Akdağmadeni ilçesinin yanı sıra Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde de birer apartman olmak üzere toplam 11 ayrı apartman ve iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar da apartman önlerinde park halinde bulunan 25'e yakın araçta hasar oluşturdu.

Bölgede Akdağmadeni Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı. Diğer taraftan belediye ekipleri de çatıdan uçan parçaları temizleme çalışması yaptı.

TOKİ sakini Uğur Karaaslan isimli vatandaş şiddetli rüzgar nedeniyle mahallelerinde çatıların uçtuğunu ve araçlarına zarar verdiğini söyledi.

Bahadır Muhlis Gökgül