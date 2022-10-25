Yozgat'ta 141 konutun temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Sincan'da katıldığı İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma töreni doğrultusunda Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde 141 konut ve 2 ticaret merkezinin temeli atıldı. Doğankent beldesinde düzenlenen temel atma törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. İlk Evim, İlk İşyerim' projesinde 17 ildeki 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle toplu olarak atıldı.

Bahadır Muhlis Gökgül

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.