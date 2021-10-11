Yozgat'ta bıçaklanan kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Yılmaz Kırdemir ile İ.İ. gece Meydan Yeri Sarraflar Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.İ., Yılmaz Kırdemir'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz Kırdemir'e ilk müdahaleyi yaparak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden ağır yaralanan Yılmaz Kırdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlı İ.İ., emniyet ekiplerince Ankara'da yakalanırken, zanlı Yozgat İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahadır Muhlis Gökgül