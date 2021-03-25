Yozgat'ta eğitime kar tatili

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı il genelini beyaza bürüdü. Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Yoğun tipi ve kar nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi/ özel okul ve kurslarda bugün (25 Mart 2021) eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.