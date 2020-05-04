Yozgat'ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı ‘ekmek kadayıfı'

Yozgat'ta Ramazan ayında usta ellerde pişirilen ekmek kadayıfı, vatandaşların beğenisine sunuluyor. İftar sofralarının değişmez lezzeti olan ekmek kadayıfı, sabah saatlerinde büyük bir ustalıkla ve zahmetle hazırlanarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. İlk olarak 30 ila 45 dakika arası yumuşaması için suda bekletilen ekmek kadayıfı daha sonra pişirilmesi için büyük bir tepsi içerisinde ocağa alınıyor. Daha önceden hazırlanan şerbet, ekmek kadayıfının üzerine dökülüyor ve kaynamaya bırakılıyor. Ocakta bir saat boyunca pişirilmeye bırakılan ekmek kadayıfı yemeye hazır hale getiriliyor.

Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alan ekmek kadayıfı, kent merkezindeki işletmelerin tezgahlarını süslüyor. Ekmek kadayıfına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. İftara sayılı saatler kala tezgahlardaki tatlılar tükenirken yaklaşık 800 gram gelen ekmek kadayıfının dilimi de 10 liraya satılıyor.

25 yıldır ekmek kadayıfı ustalığı yapan Mahmut Okan, tatlının yapılışının zor ve zahmetli olduğunu söyledi. Tatlının yapılışını anlatan Okan, Yozgat'ta Ramazan ayında ekmek kadayıfının çok sık tüketildiğini belirtti. Okan, “Günde yaklaşık 20 tepsi ekmek kadayıfı üretiyoruz. Yozgatlı bu tatlıyı çok seviyor. Yozgat'ta vatandaşların iftar sofralarını süsleyen bir numaralı tatlı ekmek kadayıfıdır. Yapılışı zahmetlidir, yaklaşık 1 buçuk saati bulur” dedi.

5 yıldır ekmek kadayıfı tatlısı sattığını söyleyen Duran Yorulmaz ise, “Ramazanda ekmek kadayıfı tatlısı satışları önceki yıllara göre bu sene virüsten dolayı düştü. Bu tatlıyı 5 senedir satıyorum Ramazanda olmazsa olmazlardan. Ekmek su gibi satılır. Ekmek kadayıfı Ramazanda mutlaka çıkmalı. Başka tatlılara benzemiyor. Ramazandan ramazana yapılıyor ve her yerde bu tatlıdan bulma şansınız çok fazla. Ancak korona virüsten dolayı bu sene tatlıyı alan da az satan da” şeklinde konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir