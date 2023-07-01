Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü mevkiinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 06 ABL 743 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 60 FD 707 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 ABL 743 plakalı araç sürücüsü ile araçta bulunan A.K., F.N.K. ve G.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bahadır Muhlis Gökgül

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.