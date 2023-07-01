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Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü mevkiinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 06 ABL 743 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 60 FD 707 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 ABL 743 plakalı araç sürücüsü ile araçta bulunan A.K., F.N.K. ve G.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bahadır Muhlis Gökgül

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