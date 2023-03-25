Yozgat'ta istinat duvarı çöktü, 11 araç hasar gördü



Çapanoğlu Mahallesi, Aynalı Körük Sokak'ta Ravza Apartmanı'nın istinat duvarı, iftar vakti park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken, 11 araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, “İftar saatinden 10 dakika eve geldim aracımı park ettim. Ezan okunmaya başlayınca büyük bir gürültü koptu. Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun bir alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm. İstinat duvarının yapımına kimin izin verdiğini kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum. Allah'tan can kaybı yok olan malımıza oldu" şeklinde konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül



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