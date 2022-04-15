Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi ve Ovakent Beldesinde, 403 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çalındı. Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, zanlılar S.C., H.D.C. ve S.Y.C. kablodan arıtılan 30 kilogram saf bakır ile yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan S.C. ve H.D.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken S.Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şahısların ikametinde yapılan aramada 250 metre fiber optik telefon kablosu ve 50 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.

Bahadır Muhlis Gökgül



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