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Yozgat'ta trafik kazası: 1 öğretmen öldü, iki öğretmen yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 1 öğretmen öldü, iki öğretmen yaralı
Yozgat'ta trafik kazası: 1 öğretmen öldü, iki öğretmen yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir öğretmen hayatını kaybederken, iki öğretmen de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Sorgun ilçesi Karakız Mahallesi ile Araplı beldesi arasında meydana geldi. Kazada; Gülşehri Beldesi Çötelli Ortaokulunda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Recep Taş (40) yönetimindeki Renault marka 66 HK 095 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Taş olay yerinde hayatını kaybetti. Okul Müdürü Orhan Şahin (41) ve Beden Eğitimi Öğretmeni Furkan Durmaz (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Rukiye Yılmaz
 

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