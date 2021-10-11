İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Karakaya köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Sorgun'a bağlı Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çekerek ilçesi Kırkdilim köyünden Yozgat'a gitmekte olan 55 yaşındaki M. A. idaresindeki 66 FL 462 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yol kenarındaki levhalara çarpıp ardından takla attı.

Kazada sürücü M. A. olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahadır Muhlis Gökgül - Rukiye Yılmaz

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.