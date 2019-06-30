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Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı
Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çok sayıda vatandaş ise gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen kaza yapan araçları meraklı gözlerle izledi.

Yozgat’ta trafik kazası: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, şehir merkezi E-88 karayolu Adliye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar E. yönetimindeki 66 DK 495 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak önce refüjdeki bariyerlere çarptı ardından da karşı yola geçerek seyir halinde bulunan Eyüp G. (44) yönetimindeki 66 DP 371 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şoförü Eyüp G. ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Serdar E. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen olayı görüp kaza yerine gelen birçok vatandaş ise kaza yapan araçları meraklı gözlerle izlemeleri dikkat çekti.  

Bahadır Muhlis Gökgül

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