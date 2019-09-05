İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı!

Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı!
Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı!

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Olüközü beldesinde meydana geldi. Yozgat'tan Sivas istikametine seyir halinde olan Abdurrahim Y. yönetimindeki 06 FM 2271 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı daha sonra yaralılar tedavileri için Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muammer Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.