Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 17 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Yozgat'ın Yerköy ilçesi Şekili mevkisinde D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Yozgat istikametine gitmekte olan E.D. yönetimindeki 61 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan Zahide Ö. (29) isimli yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 18 yolcu da yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Kırıkkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'Muhtemelen şoförün uyumasıyla meydana gelmiştir'

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yerköy ilçesi Sekili köyü mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında yaralı 17 kişiden 8'inin durumunun ağır olduğunu söyledi. Vali Çakır, kazanın muhtemelen şoförün uyumasıyla meydana geldiğini düşündüklerini belirtti.

Ankara'dan Sivas istikametine gitmekte yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi ölürken, 8'i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı, 1 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yozgat Valisi Kadir Çakır, kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Otobüs kazasında 1 kişinin öldüğünü, yaralılardan 8'inin ise durumunun ağır olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Bir ölümüz var, Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da Rabbim şifa eylesin. Ankara'dan Sivas'a gitmekte olan yolcu otobüsünde toplam 16 yolcumuz ve 3 mürettebat olmak üzere 19 kişi vardı. Maalesef bir bayan yolcu ölmüş kaza neticesinde. Kaza sabah 07.45 sıralarında muhtemelen şoförün uyumasıyla meydana gelmiştir. Diğer yolcularımızdan 3'ü ayakta tedavi edildi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şu an 1 ölü var, 3 tane normal ayakta tedavi olan yolcumuz var. 8 yolcumuzun ise durumu sıkıntılı maalesef" dedi.

Orhan Ekici - Bahadır Muhlis Gökgül