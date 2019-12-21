"YPG, Suriye'de eroin imal ediyor"

Polis Akademisi tarafından “Türkiye'de ve Dünyada Uyuşturucuyla Mücadele” konulu hazırlanan raporda, dikkat çeken tespitlere yer verildi. Terör örgütü PKK'nın narko-terör örgütlerine örnek olduğu, uyuşturucu ticaretinde başı çektiği aktarılan raporda “Yapılan operasyonlar ve uluslararası raporlardan elde edilen veriler göz önüne alındığında Türkiye'de uyuşturucu ticareti açısından mücadele edilmesi gereken en önemli örgütün PKK olduğu görülmektedir. Kuzey Irak, İran ve Afganistan'dan gelen uyuşturucuyu transit olarak Türkiye'den Avrupa'ya geçiren örgüt PKK'dır” tespitlerine yer verildi. Raporda şunlar yer aldı: Örgüt, Avrupa ülkelerinde kurmuş olduğu dernekler aracılığıyla örgüte eleman ve mali destek sağlarken, İran, Afganistan ve Pakistan'dan elde edilen işlenmemiş morfinle Kuzey Irak bölgesinde bulunan imalathanelerinde eroin imalatı yapmaktadır.

TÜNELLERDEN ZEHİR SEVKİYATI

PKK/YPG'nin Suriye'deki iç savaştan kaynaklı otorite boşluğundan yararlanarak DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle beraber amfetamin ve captagon uyuşturucularının imalatını yaptığı belirtilen raporda “Uyuşturucuya karşı verilen mücadele aynı zamanda terör örgütlerinin en büyük finans kaynağına yönelik bir mücadeledir. Bu mücadelenin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesi, birçok terör örgütünün finans kaynağının ve işlevselliğinin azalmasında en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu durum, narko-terörizm, kara para aklama ve kanun dışı uyuşturucu ticareti suçları ile mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

Türkiye içinde uyuşturucu ağı çökertilen terör örgütünün, Afrin'de de uyuşturucu imalathaneleri, ekim alanları ve uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tüneller Zeytin Dalı Harekâtı ile yok edilmişti. Kripto paraların uyuşturucu ticareti gibi illegal faaliyetlerde kullanımının arttığına vurgu yapılan raporda şu ifadeler kullanıldı: Kripto paraların uyuşturucu ticareti gibi illegal faaliyetlerde kullanılmasını engellemek amacıyla alınabilecek çeşitli tedbirler bulunmaktadır: Bankacılık başta olmak üzere ülkeler, para akışını kontrol altına alacak resmî düzenlemeler ile kripto paralarla gerçekleştirilen, merkezi belirlenemeyen harcamalar ve para transferlerini sonlandırma yönünde çalışmalar yapmalıdır.

​Türkiye Gazetesi