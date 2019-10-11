YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'dan YPG-PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 4-5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda yaralılar olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beril Solmuşgül - Murat Başal