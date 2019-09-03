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YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

Türkiye ile ABD'nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ederken, YPG'li silahlı teröristler Türkiye sınırında görüntülendi.

YPG’li teröristler sınırda görüntülendi - Tıkla İzle

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı.

Silahlı teröristler görüntülendi

Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise YPG'li teröristler kameralara yakalandı. Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti.  

Şinasi İnan

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