İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad’da bulunan Kafife köyünde düzenlediği topçu saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

YPG/PKK’dan Tel Abyad’a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Tel Abyad batısında bulunan Kafife köyüne sabah saatlerinde terör örgütü YPG/PKK 6 topçu saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı topçu saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının gerçekleştiği evde büyük maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Kafife'de yaşayan ve olayın şokunda olan bir sivil, “Burada topçu saldırısı gerçekleşti, 5 kişi vardı. Bu minderde genç bir erkek uyuyordu ve hayatını kaybetti. Diğerleri ise yaralandı. Sivillerin suçu ne, biz normal sivilleriz neden bize böyle yapıyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.