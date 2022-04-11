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YPG/PKK'nın sözde savaşçısı Şanlıurfa'da yakalandı

YPG/PKK'nın sözde savaşçısı Şanlıurfa'da yakalandı
YPG/PKK'nın sözde savaşçısı Şanlıurfa'da yakalandı

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde savaşçısı terörist, Şanlıurfa’da sığınmacı kılığında yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütü YPG/PKK üyesi bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığını belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Sığınmacı kılığında sınır hattını geçerek geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'ya gelen örgüt üyesinin daha sonra Antalya'ya gittiği belirlendi.

Şahsın Antalya'dan tekrar Şanlıurfa'ya döneceği bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma Terörle Mücadele Şube ekipleri, Suriye uyruklu Cesur kod adlı terörist M.H.'yi kent girişinde yakaladı. M.H., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İfadesinde terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü itiraf eden teröristin 2019 yılında Suriye'nin Resulayn bölgesinde YPG terör örgütü adına savaşçı olarak faaliyet gösterdiği ve Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına karşı savaştığı öğrenildi.

Terörist M.H., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir Şeyhanlı
 

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