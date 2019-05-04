YPG'ye eleman kazandırmaya çalışan kardeşler adliyeye sevk edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye eleman kazandırdığı öne sürülen Suriyeli Faiz Muhammet Ali (31) ve kardeşi Mustafa Muhammed Ali'nin (25) Şanlurfa'da gözaltına alınması kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs günü şafak vakti operasyon yaptı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sorgulanan zanlıların ağabeyinin de YPG'ye katıldığı öğrenildi. Zanlıların da, Suriye'de YPG saflarında savaştığı ve bir süre önce Türkiye'ye giriş yaparak eleman kazanma çalışması içinde oldukları öne sürüldü. Zanlılar bu suçlamaları kabul etmezken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya