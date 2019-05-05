YPG'ye eleman kazandırmaya çalışan kardeşlere ev hapsi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye eleman kazandırdığı öne sürülen Suriyeli Faiz Muhammet Ali (31) ve kardeşi Mustafa Muhammed Ali'nin (25) Şanlurfa'da gözaltına alınması kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'ta şafak vakti operasyon yaptı. Gözaltına alınan zanlılar, Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sorgulanan zanlıların ağabeyinin de YPG'ye katıldığı öğrenildi. Zanlıların Suriye'de YPG saflarında yer aldığı ve bir süre önce Türkiye'ye giriş yaparak, örgüte eleman kazandırma çalışmaları içinde oldukları öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Fatih Keçe

