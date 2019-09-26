YPG'ye yardım gözler önüne serildi!

Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge çalışmalarının başlamasının ardından terör örgütü PYD/YPG'nin sınır hattından çekildiği ve örgütün tahkimatlarının da yıkıldığı haberleri servis edildi. ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü'nün Twitter hesabından bir aylık süreçte belli dönemlerde yapılan paylaşımlarda tahkimatların yıkılma anı paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda ABD eliyle yapılan tüneller, barınak ve siperler yine ABD gözetiminde imha edilirken, en dikkat çeken ayrıntı ise yer altı tünelleri oldu.

Yerin yaklaşık iki-üç metre altında bulunan tüneller, betonarme usulüyle içinden bir insanın rahatlıkla hareket edebileceği şekilde inşa edilmiş. Tüneller, şehir merkezinden de geçerek mevzileri birbirine bağlıyor. Terör örgütünün kendi kaynakları ile bu şekilde bir tünel inşa etmesi mümkün olmadığı ifade edilirken, ABD'nin terör örgütüne göndermiş olduğu binlerce tırlık malzemeler arasında inşaat malzemeleri ve iş makineleri olduğu da biliniyor.

AFRİN'DE DE İNŞA ETMİŞLERDİ

Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan mevzilerde başlatılan aramalarda, teröristlerin savaş uçakları ile diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin dört metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı tespit edilmişti. İncelemelerde tünel ağının sözde komuta merkezleri ile terör örgütü açısından önemli çeşitli mevki ve gözetleme kulelerini birbirine bağladığı anlaşılmıştı.

Öte yandan, ABD Özel Kuvvetleri Irak ve Suriye Görev Gücü'nün Twitter'dan son dönemde yaptığı bazı paylaşımların Ankara'da rahatsızlığa sebep olduğuna dikkat çekiliyor Özellikle, Millî Savunma Bakanlığını ve ana omurgasını terör örgütü YPG/PYD'nin oluşturduğu SDG'yi aynı cümlede etiketleyerek skandal paylaşımlar yapılması Ankara'da tepkiyle karşılanırken konunun ABD'li yetkilere bildirildiği ve uyarıda bulunulduğu belirtiliyor.

YPG'YE “GÜVENİLİR ORTAK” DEMİŞLERDİ

Daha önce Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Special Ops Joint Task Force-OIR resmî Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta ABD'liler alenen YPG/PYD'nin vazgeçilmezliğinin altı çizilmişti. “Kabiliyetli ve güvenilir“ ortak olarak tanımlanan YPG/PYD Suriye'de istikrarı koruyan güç olarak nitelenirken Suriye'de DEAŞ'ın önündeki en büyük mânia olarak gösterilmişti.

Türkiye Gazetesi