YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz: 'Pandemide organizasyonlar şekil değiştirdi'

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yenikapı'da yapılan ve milyonlarca kişinin katıldığı Şehitlere Saygı ve Demokrasi Mitingi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Yeniliğe Yolculuk Buluşması ile TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni ve TOGG'un ön gösterim aracının tanıtımı gibi dev organizasyonları gerçekleştiren YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, pandemi sürecinin sektöre yansımasını anlattı.

YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, TOGG'un temmuzda gerçekleştirilen inşaata başlama töreninde pandemi nedeniyle planlamalarda değişikliğe gittiklerini ifade ederek, “Program öncesi ikramlar, görsel şovlar ve kurulacak sahne yapıları bakımından pandemi sürecine uygun bir konsept belirledik. İnsan sağlığı elbette her şeyden önce gelir. Bu nedenle minimalist bir yaklaşımı tercih ettik” dedi.

Pandemi öncesinde organizasyonunu üstlendikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yenikapı ve Maltepe gibi dev mitinglerde metrekare başına insan yoğunluğunun fazla olduğunu anlatan Hasan Karadeniz, “Pandemi sürecindeki benzer etkinliklerde bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi hesaba kattık. Yan yana oturma düzeni olan programlarımızda da değişikliğe gittik. İki sandalye arasını bir buçuk metreye çıkarttık” diye konuştu.

Hasan Karadeniz, bu dönemde etkinliklerdeki katılımcı sayısını azaldığını vurgulayarak, “Sosyal mesafe ile sağlık önlemlerini almak için görevlilerin ve sağlık çalışanlarının sayısını arttırdık. Örnek vermek gerekirse; pandemi öncesindeki TOGG Yeniliğe Yolculuk ve Bilişim Vadisi Açılış programında 2 binin üzerinde davetliye yönelik bir hazırlık yaptık. Pandemi sürecindeki TOGG Gemlik İnşata Başlama Töreninde ise yaklaşık 150 davetliye yönelik bir program icra edildi” dedi.