YSK, 100 bin imza süreci bilgilerini paylaştı

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
Muharrem İnce: 76 bin 901
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 079
Sinan Oğan: 39 bin 317
Doğu Perinçek: 16 bin 192
Yakup Türkal: 2 bin 31
Erkan Trükten: Bin 116
Tevfik Ahmet Özal: 807
İrfan Uzun: 447
Halil Murat Ünver: 285
Hilmi Özden: 225
Davut Turan: 92
Musa Erdoğan
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