YSK, 100 bin imza süreci bilgilerini paylaştı

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce: 76 bin 901

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 079

Sinan Oğan: 39 bin 317

Doğu Perinçek: 16 bin 192

Yakup Türkal: 2 bin 31

Erkan Trükten: Bin 116

Tevfik Ahmet Özal: 807

İrfan Uzun: 447

Halil Murat Ünver: 285

Hilmi Özden: 225

Davut Turan: 92

Musa Erdoğan

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