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YSK açıkladı! Seçimlerin iptal edileceği yerlerde verilen mazbatalar geri alınacak...

YSK açıkladı! Seçimlerin iptal edileceği yerlerde verilen mazbatalar geri alınacak...
YSK açıkladı! Seçimlerin iptal edileceği yerlerde verilen mazbatalar geri alınacak...

YSK bugün yeni bir karara imza attı. Daha önce seçimlerin yenilenmesi yönünde karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde YSK, 6 oyla farkla seçimi kazanan İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) emsal teşkil edecek bir karar alarak, seçimlerin yenilenmesi yönünde karar verdiği illerde kazanan adayların mazbatalarını geri alma kararını verdi. Bu illerde yarışı önde tamamlayan isimler başkanlık görevine devam edemeyecek. 

Keskin'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı. AK Partili Yıldırım'ın itirazı sonucunda fark 6 oya kadar inmiş ve sonucunda YSK, Kırıkkale'deki seçimlerin yenilenmesi kararı almıştı. 2 Haziran Pazar günü yeniden Kırıkkale halkı sandık başına gidecek. 

YSK'nın, İstanbul konusunda olası bir seçim iptal kararı vermesi halinde de aynı durum söz konusu olacak.  

Emin Kuvat

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