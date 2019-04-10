YSK Bartın'daki oyların yeniden sayılması başvurusunu reddetti

Kararın ardından Bartın'da seçimin galibi mevcut Belediye Başkanı MHP'li Cemal Akın oldu. Kararın ardından konuşan MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, “An itibariyle 148 oyla Sayın Cemal Akın'ın Yüksek Seçim Kurulu'nun başvuruyu reddetmesi ile zaferi kesinleşmiş oldu. Melkeletimize ve ülkemize hayırlı olsun. AK Parti 31 Mart itibariyle aramızdaki küçük oy farkı ile hukuki haklarını kullandılar. İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuşlardı ve ilçe seçim kurulu oyların kısmen, geçersiz oyların sayılmasına karar vermişti. Yine oyların hepsinin sayılması ile ilgili başvuruları olmuştu. İl Seçim Kurulu 5 sandığın sayılmasını kararlaştırmıştı. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuşlardı. YSK bu başvuruyu reddetti. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

31 Mart Pazar akşamı yapılan oy verme işleminin ardından gayri resmi sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan MHP 14 bin 24 oy almış, AK Parti ise 13 bin 855 oy almıştı. Aradaki fark 169 oy olarak sonuçlara yansımıştı. AK Parti ve MHP tarafından yapılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayılmış ve AK Parti'ye 40, MHP'ye ise 20 oy daha eklenmişti. Farkın 149 oya düşmesinin ardından AK Parti tespit ettikleri usulsüzlükler olduğu iddiasıyla geçerli oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Kurulun 5 sandıkta aldığı yeniden sayım kararının ardından 5 sandıkta 1 oy AK Parti'ye çıkmışı. AK Parti daha sonra kalan 149 sandığın da sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.

Akif Yaman