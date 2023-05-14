İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

YSK Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu

YSK Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu
YSK Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri akışı olmaktadır, tüm kamuoyunun YSK’nın geçici sonuçlarını beklemesini tüm kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu - Tıkla İzle

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimle alakalı yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Yener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Yasa gereği saat 16.59'da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemleri devam etmiş ve 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Merakla beklediğiniz yayın yasağı ilgili olarak da saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri akışı olmaktadır ancak tüm kamuoyunun YSK'nın geçici sonuçlarını beklemesini tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”

Ömer Faruk Karataş - Tolga Başer
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.