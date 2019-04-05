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YSK Başkanı Güven: 'Ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz'

YSK Başkanı Güven: 'Ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz'
YSK Başkanı Güven: 'Ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Kurul önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor, süreç devam ediyor. Bize gelen kararlara bakıyoruz, ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz” dedi.

YSK Başkanı Güven: 'Ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz' - Tıkla İzle

YSK'ya gelişi sırasında basın mensuplarının sorusu üzerine Güven şunları dedi:"Seçim süreci sona erdi, yargı süreci başladı. YSK'nın 2 görevi var. Bir tanesi yargı görevi bir tanesi de seçim iş ve işlemlerine yönelik hazırlıklar ve seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren YSK'nın yargıya ilişkin görevi başladı. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikayetler ile ilgili toplanıp dosyalar ile ilgili kararlar veriyor. Biz bu kararı verirken yasal olarak YSK'da temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti temsilcileri de bizim karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Haber alma özgürlüğünüz var ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Benden şu dosya geldi, şu dosya da şu karar verdik, oy birliği oldu, oy çokluğu oldu gibi detay bilgi istemeyin. Yargı sürecine aykırı bir şey olur. Bize gelen kararlara bakıyoruz, ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz." 

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