YSK Başkanı Sadi Güven: "23 Haziran seçimlerinde aynı seçmen listeleri kullanılacak."

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili, “Yeni bir seçim değil yenileme seçimi yapıyoruz. Kısıtlı seçmenlerle ilgili 5 gün önce 18 Haziran'da aynı listelerde değişiklik yapmadan yanına oy kullanamaz işareti düşülecek. 23 Haziran'da aynı seçmenler oy kullanacaklardır" dedi.

YSK Başkanı Güven yaptığı açıklamada, "Biz bugün itibariyle tüm siyasi partilerimizle bizim seçmen kütüğünün siyasi partilerle bilgi paylaştığı sistem üzerinden paylaştık. Vatandaşlarımız da bugün öğleden sonra kendileri sorgulayabilecekleri gibi hangi sandıkta nerede oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklar. Sadece sandık kurulları değişecek. Onun dışında bir değişiklik olmayacak. 31 Mart seçimlerindeki şartlarla seçime gidilecek. Oy kullanamayacak kısıtlı seçmenlerle ilgili 5 gün önce 18 Haziran'da aynı listelerde değişiklik yapmadan yanına oy kullanamaz işareti düşülecek. Seçmen sayılarında değişiklik olmayacak, onlar silinmeyecek, sadece sistem 'oy kullanamaz' şerhini düşecek. Bugüne kadar yapmış oldukları sorgulamada bulamazlar. Sistem şöyle işliyor. Türkiye'de kim seçmen ise o an itibariyle seçmen listeleri yayınlanıyor. Kendini bulamayan vatandaşlarımız, adres değişikliği olup da İstanbul dışına giden, listeden düşen seçmenlerdir. 23 Haziran'da yapacağımız seçim, 31 Mart'takinin yenilenmesidir, tekrarıdır. 31 Mart'ta kim oy kullanma hakkına sahip idiyse, 23 Haziran'da aynı seçmenler oy kullanacaklardır" dedi.