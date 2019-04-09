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YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması!

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması!
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlere ilişkin itirazların tek tek incelendiğini ve yargısal sürecin devam ettiğini söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlerde itiraz sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Yargısal sürecin devam ettiğini kaydeden Güven, “11 Yüksek Mahkeme üyesinden oluşan Yüksek Seçim Kurulunun toplantılarına temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunlar AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP” ifadelerini kullandı.

Tüm dilekçe ve talepleri değerlendirdiklerini belirten Güven, “Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı sürecinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim” dedi.

Seda Kahramantürk - Burak Altun
 

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