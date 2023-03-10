YSK Başkanı Yener: 'Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak'

YSK Başkanı Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine toplantı yaptıklarını belirterek, “Toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir. Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun” dedi. Çalışmalara devam ettikleri bilgisini veren Yener, “Birazdan kamu görevlilerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek” diye konuştu.

Huzeyfe Tarık Yaman - Hüseyin Samet Öksüz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.