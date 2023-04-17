YSK Başkanı Yener: 'İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672'

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimde oy kullanacak seçmen sayısı, kurulacak sandık sayısı ve basılan ya da basılacak olan oy pusulaları hakkında açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısının 4 milyon 904 bin 672 olduğunu duyuran Yener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde bu sayıya 47 bin 523 seçmenin daha ekleneceğini söyledi.

“İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672”

İlk defa oy kullanacak seçmen sayısı dahil tüm seçmen sayısı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yener, “Yurtiçinde seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,60'ını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,40'ını yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır” dedi.

“973 ilçe bin 94 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır”

Seçmen sayısındaki gruplar ve sandık sayıları hakkında açıklamada bulunan Yener, “Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir. 973 ilçe bin 94 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215'tir. Ayrıca cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172 adettir. Gümrüklerdeyse 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur. Yurtdışında ise seçmen sayımız 3 milyon 416 bin 98 olup bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'liği kadın seçmen olup, yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,70'ine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 53,30'unu erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 277 bin 646'dır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci Tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak olup, yurtiçi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır. 15 ve 16 Nisan tarihleri itibariyle yurt içi ve yurt dışı seçmen sayıları ve seçmen bilgi kağıtları, seçmen listeleri siyasi partilerimizle support üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Siyasi partilerimizin karşılaşabileceği problemlerinde çözümü noktasında kurulumuz gerekli tedbirleri almıştır”

Seçimle alakalı partilerin sistem üzerinden bilgilendirildiğini belirten Yener, “Kamuoyunda ‘seçmez listelerine ulaşım' konusunda bir kısım haberler çıkmakta olup seçim takviminin öngördüğü süre içerisinde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz ve az önce sizlerle paylaşmış olduğumuz tüm sayısal verilerimiz siyasi partilerimizle support üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır. Ayrıca siyasi partilerimizde seçim takvimi öncesinde ve seçim takvimi içerisinde de support üzerinden veri paylaşımıyla ilişkin olarak gerekli altyapı çalışmaları ve eğitim çalışmaları yapılmış bu süre içerisinde siyasi partilerimizin karşılaşabileceği problemlerinde çözümü noktasında kurulumuz gerekli tedbirleri almıştır” dedi.

“Oy basım pusulasının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı, yasal çerçeve içerisinde kanunun öngördüğü koşular içerisinde olduğu görülecektir"

Kamuoyunda basılacak olan oy pusulalarına ilişkin birtakım yorumlar olduğunu söyleyen yener, “Az önce vermiş olduğumuz veriler 2008'e 39 sayılı yasanın 27'inci maddesindeki düzenlemeler öngörüldüğünde birleşik oy pusulaları 390, 410 ve 720'lik paketler halinde köylere mahallelere ve yurtdışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Ayrıca birleşik oy pusulalarının öngörülmeyen sebeplerden dolayı zarar görmesi ihtimaline binaen yine yasal düzenlemeler uyarınca yurt içinde 5 paket yurtdışında da her temsilciler ilave bir paket gönderilmekte olup söz konusu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı kullanılmış ise ne kadar kullanıldığı düzenlenecek tutanaklarla Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına gönderilmektedir ki sandıklarda bu tutanaklarının düzenlenmesi sırasında yasa uyarınca sandıkta temsilcisi bulunan siyasi partilerin temsilcileri de bulunmakta ve bu tutanaklar onların da imzası altına alınarak yüksek seçim kuruluna gönderilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeni ile Devlet Malzeme Ofisiyle yapılan oy basılım pusulasının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı, yasal çerçeve içerisinde kanunun öngördüğü koşular içerisinde olduğu görülecektir” ifadelerine yer verdi.

YSK tekrar deprem bölgesine gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin deprem bölgesine ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyen Yener, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin hangi aşamada olduğunu takip için dönem dönem kurul üyelerimizin veya kurumdan görevlendirilen personelimizin bölgeye ziyaretçi söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede bu hafta sonunda 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimiz Sayın Orhan Usta ve Sayın Battal Öğüt'ün katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, sandık kurulacak alanlarda yaşanılacak problemlerin bulunmadığı ve varsa bu problemlerin çözümü noktasında gerekli çalışmalar yapılıp kurulumuza bilgi verilecek. 14 Mayıs'a kadar Malatya Elazığ ve diğer deprem bölgelerimizde karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü noktasında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığıyla da gerekli temaslarda bulunarak sorunların çözümü noktasında kurulumuz üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirecektir” diye konuştu.

Deprem bölgelerinden diğer illere taşınan seçmen sayısı hakkında da bilgi veren Yener şu ifadelere yer verdi; "Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illere giden seçmenlerin kayıtları aldırmaları söz konusudur. Toplam yurt içinde de 600 bin küsur seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yere nakli söz konusu olmuştur."

Ömer Faruk Karataş - Tolga Başer

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