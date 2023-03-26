YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti

YSK, Ak Parti ve MHP grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı. Kararda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksik olmadığının anlaşıldığı belirtilirken başvuruların oy birliği neticesinde kabul edildiği bildirildi.

Hidayet Türkyılmaz



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