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YSK, İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek

YSK, İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek
YSK, İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçimlerinin iptaline ilişkin talebi yarın görüşmeye devam edecek.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin YSK'ya olağan itiraz süreci sona ermişti. AK Parti ve MHP, özellikle İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde dilekçelerini YSK'ya sunmuştu. AK Parti, itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğunu, oy kaydırmaları yapıldığını, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. AK Parti, İstanbul'da seçimin iptali noktasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçeyi de YSK'ya iletmişti. YSK Başkanı Sadi Güven önderliğinde kurul üyeleri toplanarak itirazı bugünkü toplantıda gündeme aldı. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in iddialara ilişkin kurula sunum gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçimlerinin iptaline ilişkin talebi yarın görüşmeye devam edecek.  

İrfan Çalışkan

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