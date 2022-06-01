YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun davası ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan belediye başkanlığı seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Duruşmada söz alan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, YSK'nın şikayete yönelik bir karar almadığını ve kimsenin şahsi olarak şikayette bulunmadığını söyledi. Celse arasında sundukları uzman görüşüne göre müvekkilinin YSK'ya yönelik herhangi bir söyleminin olmadığını savunan Polat, tevsii tahkikat talebinde bulundu.

Bunun üzerine söz alan cumhuriyet savcısı, her ne kadar bir önceki celse mütalaa sunulmuş ise de, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının müvekkilinin lehine olabileceğini belirttiği ve mahkemeye sunduğu bilirkişi raporunun (uzman mütalaasını) savcılıkça değerlendirilip esas hakkındaki mütalaa açısından incelenmesi için süre verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının tevsii tahkikat talebine yönelik beyanda bulunmak üzere savcılığa gelecek celse dahil olmak üzere süre verilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 21 Eylül'e ertelendi.



Gamze Erdemir - Abdul Samet Kaya - Metin Başar - Onur Hamzaoğlu

