YSK Yalova'da oyların yeniden sayımını reddetti

Yalova il merkezinde belediye başkanlığı seçimleri bir süreden beri oylara yapılan itirazlar nedeniyle belirsizliğini koruyordu. İlçe seçim kurulu tarafından 61 sandıktaki geçersiz oylar yapılan itiraz sonrasında sayılmış ve seçimi 338 oyla CHP'li Belediye Başkan adayı Vefa Salman'ın kazandığı açıklanmıştı. Bu karar sonrasında İl Seçim Kurulu'na başvuran AK Parti Yalova İl Teşkilatı bu kez de Yalova belediye başkanlığı için kullanılan tüm oyların sayılmasını talep etti. İl Seçim Kurulu ise bu taleple ilgili YSK'ya görüş sordu. YSK'nın görüşü ise sabaha karşı geldi. YSK Yalova merkez ve Kaytazdere beldesi ile ilgili oyların sayılma talebini esastan reddetti. Çınarcık Belediye Başkanlığı oylarının sayımı ile ilgili olarak ise henüz bir karar vermedi.

Yalova Belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımına yönelik YSK'dan çıkan ret kararı sonrasında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Yalova Adliyesi'nde kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Salman açıklamasında, “Artık Yalova ile ilgili karar kesinleşti. Yüksek Seçim Kurulu ilk defa bir kararı esastan bozma kararı aldı. Bu da Yalova ile ilgiliydi. YSK, İl Seçim Kurulunun aldığı oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına itirazımızı kabul etti. Artık benim mazbatamı da vermeleri gerekiyor. Yalova tarihine de aynı partiden üst üste 2 kez seçim kazanan ilk belediye başkanı olarak geçtim. Bu gururu ve onuru bana yaşattığı için bana oy veren vermeyen tüm Yalovalılara sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Yalova il merkezinde 31 Mart seçimlerinde 245 sandıkta 65 bin 39 oy kullanılmış. Bu oylardan 2 bin 263'ü geçersiz, 62 bin 776'sı ise geçerli sayılmıştı.