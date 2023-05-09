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YSK: 'Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi'

YSK: 'Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi'
YSK: 'Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu. Yurtdışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı.

YSK, yurtdışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu. YSK tarafından yapılan açıklamada, “Yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 691 bin 531 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 125 bin 479 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 817 bin 10'dur. Gümrüklerde ise Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edecek” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

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