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YSK'da gerekçeli karar için geri sayım

YSK'da gerekçeli karar için geri sayım
YSK'da gerekçeli karar için geri sayım

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor.

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Beş saati aşkın süren toplantıda oylamaya 11 kurul üyesi katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven'in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararı 4'e karşı 7 oyu ile alındı.

Kurul, iptale ilişkin kısa kararını açıklamıştı 

Kararda, "Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denilmişti. 

Kurul İstanbul kararına dair tartışmaların devam ettiği sürede henüz sonuca ilişkin gerekçeli kararını açıklamadı. Bugün kurulun toplanarak, gerekli tasnif ve imza işlemlerinin akabinde gerekçeli kararı kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.  


İrfan Çalışkan
 

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