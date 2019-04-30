YSK'da süreç sona yaklaşıyor

AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine yönelik gerçekleştirdiği başvuru için verilen ara kararla birlikte, 39 ilçe seçim kurulu iddialarla ilgili istenen bilgi ve belgeleri araştırmaya başlamıştı. İlçe Seçim Kurullarına bu belgeleri temin etmeleri için tanınan süre bugün saat 17.00'de sona erecek. Alınan bilgilere göre dün akşam itibarıyla kurulların yarısından fazlasının, belgeleri YSK'ya gönderdiği öğrenildi. Diğer ilçe seçim kurullarının da gün içerisinde eksik evrakları ve belgeleri tamamlaması bekleniyor. Ancak, ilçe seçim kurullarından belgeleri istenilen sürede yetiştirememesi halinde, söz konusu eksikliklerin tamamlanması beklenecek. Kurul, tüm belgeler eline ulaşmadan İstanbul'daki olağanüstü itirazı gündemine almayacak.

Öte yandan MHP'nin Maltepe'de seçimlerin yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraza ilişkin verilen ara karar doğrultusunda Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları, kendilerinden istenen belgeleri hazırladığı, ancak YSK'nin Maltepe'deki itirazı da İstanbul geneli ile birlikte değerlendireceği gelen bilgiler arasında.

Yüksek Seçim Kurulu, Sadi Güven başkanlığında saat 14.00'te toplantıya başladı. Ancak bugünkü gündem başlıkları arasında İstanbul'un yer alması beklenmiyor.

İrfan Çalışkan