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YSK'dan KHK'lı adaylarla ilgili itiraza ret

YSK'dan KHK'lı adaylarla ilgili itiraza ret
YSK'dan KHK'lı adaylarla ilgili itiraza ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin “KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, bunun yerine seçimi ikinci bitiren belediye başkan adaylarına mazbata verilmesi” doğrultusundaki karara yaptığı itirazı reddetti.

Van'ın Tuşba, Edremit, Çaldıran ilçeleri, Erzurum'un Tekman ilçesi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ve Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde seçimi ikinci en çok oy olarak kazanan belediye başkanlarına mazbata verilmesi kararına itirazda bulunan HDP'nin itirazı, YSK tarafından reddedildi.

Bu ilçe ve beldelerde seçimi birinci olarak kazanan adaylar KHK ile kamu görevlerinden ihraç edilmişlerdi.
İkinci en çok oy alarak mazbataları belediye başkanları ise şöyle: "Van Çaldıran - Şefik Ensari (AK Parti), Van Tuşba - Salih Akman (AK Parti), Van Edremit - İsmail Say (AK Parti), Erzurum Tekman - Mustafa Ergin (AK Parti), Diyarbakır Bağlar - Hüseyin Beyoğlu (AK Parti), Kars Digor ilçesi Dağpınar beldesi - Ömer Vargün (AK Parti)".  

Mevlüt Hasgül

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