YSK'dan yeni ara karar!

AK Parti'nin YSK'ya araştırılması için yeni bir kısıtlı seçmen listesi verdiği bildirildi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kurul önünde gazetecilere yaptığı açıklamada mahkeme kararları ile oy kullanamayacak olan 5 bin 315 kişinin yer aldığı listeyi YSK'ya ilettiklerini söyledi. Özel, YSK'nın bu listenin araştırılması için yeniden bir ara karar vererek, ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verdiğini bildirdi. Özel, böylece toplamda araştırılacak seçmen sayının 46-47 binlere çıktığını belirtti. 5 bin 315 kısıtlı seçmenin bugünden itibaren araştırma sürecinin başladığını ifade eden Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceği vurgusunu yaptı.

İrfan Çalışkan