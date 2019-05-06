YSK'nın aldığı kararın gerekçesi ortaya çıktı

AK Parti'nin itirazları sonucunda 225 sandık kurulu başkanı ve 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı bunun etkisinin de sandıklarda verilen oylara yansıyabileceği bu sebeple aradaki farkı etkileyecek durumda olduğu görüşüne varıldı.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Kurul 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi” dedi.