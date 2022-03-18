YTB Başkanı Eren: 'Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde Türkiye'de iletişim alanında eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Medya Akademisi Programı'nın sertifika töreni YTB'nin Ankara Ofisi'nde gerçekleştirildi. Programa YTB Başkanı Abdullah Eren, UMED Başkanı Aslan Değirmenci, YTB çalışanları, uluslararası öğrenciler ve ilgililer katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Eren, Türkiye'nin uzun yıllardır en büyük mücadelesini uluslararası medyaya karşı verdiklerinin altını çizdi.

“Uluslararası medyada manipülasyon hakikaten çok güçlü ve ciddi bir şekilde devam ediyor”

Eren, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin bu hak ve hakikat mücadelesinde aslında en önemli mücadele ettiği unsurların başında uluslararası medya geldi. Son 8-10 yıldır en büyük mücadelemizi Türkiye olarak uluslararası medyaya karşı verdik. Türkiye'nin yaşamış olduğu tüm kritik süreçlerde Türkiye sizin hepinizin uluslararası medya dediğinizde aklınıza gelen hangi kuruluşlar varsa bunların yalan haberleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Bu nokta Türkiye de çok önemli bir kapasite geliştirdi. Uluslararası medyada manipülasyon hakikaten çok güçlü ve ciddi bir şekilde devam ediyor. Bizler bunu mevcut kuzeyimizdeki Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırı çerçevesinde medyanın olayı ne kadar yakından ve ne kadar hararetli bir şekilde takip ettiğine bakın sivil ölümlere ve diğer ölümlere. Bizim için hiçbir can diğerinden daha az kıymetli değil.”

YTB Başkanı Eren, “Uluslararası medyanın hak ve hakikat mücadelesinde Türkiye'ye ne kadar taraflı olduğunu buradan görebilirsiniz. Türkiye şu an kendi enstrümanlarıyla bu kısıtı aşmış durumda. Uluslararası medyanın yapmış olduğu haberlere her zaman eleştirel bakmakta fayda var” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Bir üniversitenin İletişim Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi ise duygularını paylaşarak akademiye katıldığı için mutluluk duyduğunu anlattı. Açılış konuşmalarının ardından uluslararası öğrencilere YTB Başkanı Eren ve UMED Başkanı Değirmenci tarafından sertifikaları takdim edildi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Yunus Özkan