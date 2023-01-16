YTÜ Okulları 'İyi bir çocukluk, iyi bir gelecek' sloganıyla eğitim vizyonunun tanıtımını yaptı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 112 yıllık akademik deneyimiyle taçlanan YTÜ Okulları, eğitim vizyonlarını aktarmak için tanıtım lansmanı düzenledi. Düzenlenen etkinlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk kez kapılarını anaokul ve ilkokul seviyesindeki tüm öğrencilere açan YTÜ Okulları bünyesindeki öğrenciler için üzerinde çalıştıkları eğitim modelleri ile okulun imkanları hakkında detaylara yer verildi. Anadil seviyesinde İngilizce derslerinin önem verildiği eğitim kurumunda aynı zamanda teknoloji odaklı laboratuvarlarla öğrencilere küçük yaştan itibaren 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması hedefleniyor. Lansmana YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

“İlkemiz, hayatta geç öğrendiklerimizi alfa kuşağına erkenden verebilmek”

Lansmanda, “112 yıldır en iyi yaptığımız şeyi yani eğitim öğretimi artık çocuklarımızla da paylaşmak istiyoruz” diyen YTÜ Okulları Kurucusu, YTÜ Rektörü ve YTÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Taner Yılmaz, “Bizim bir tarifimiz var, üniversite demek bilginin ve gerçeğin peşinden koşmak demektir. Tam 112 yıldır bunu yapıyoruz üniversite olarak. Mühendis kökenli bir okuluz, teorik bilginin yanında beceri ve çözüm odaklıyız. Analitik düşünen bir geleneğin en güçlü temsilcisiyiz. Sorgulayan, başarısızlıktan korkmayan, anlamanın ezberlemekten daha değerli olduğunu bilen, sınav odaklı değil beceri odaklı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. 112 yıldır ders veriyoruz. En iyi olduğumuz şey. İlkemiz, hayatta geç öğrendiklerimizi, çocuklarımıza, alfa kuşağına erkenden verebilmek. Z kuşağından elde ettiğimiz beceriyi alfa kuşağı ile birleştiriyoruz. Ayrıca teknolojiye yön veren, takipçi değil oyun kuran teknoparkımızın da ekosisteminin içinde olacaklar. Sadece derslere girerek sınıflarda ders alarak eğitim öğretim olmaz. Bu işin küçük bir parçası. Onun dışında asıl konu nasıl ilerlediğinizdir. Bu çocuklar 4 yaşından itibaren anadil seviyesinde yabancı dillerle eğitim alacaklar ve laboratuvarda deney yaparken bahçede de toprak ile haşır neşir olacaklar. Daha da önemlisi geleceğin Nobel ödüllü TÜBİTAK ödüllü bilim insanları etrafında olacak. Amacımız çocuklarımıza hak ettiği eğitimi sunmak ve dünya vatandaşı yetiştirmek” dedi.

Çok yönlü eğitim imkanı

Öte yandan, üniversitenin de deneyiminden faydalanarak bireysel ve toplumsal farkındalığı gelişmiş, geleceği tasarlayan bireyler yetiştirmek odağında hareket edilen YTÜ Okulları'nda eğitim öğretim yeni dönemle birlikte başlamıştı. Teknoloji ve doğa dostu bir kampüste yer alan YTÜ Okulları'nda; matematik, fen ve sosyal bilimler, sanat, beden eğitimi ve sağlık gibi temel derslerin yanı sıra müzik ve drama atölyelerinin, kütüphane, bilim merkezi ve laboratuvarlarla eğitimin birçok dalını içinde barındırıyor.

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