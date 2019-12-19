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YTÜ'den açıklama: Çorlu'daki kazayla ilgili iddialar asılsız

YTÜ'den açıklama: Çorlu'daki kazayla ilgili iddialar asılsız
YTÜ'den açıklama: Çorlu'daki kazayla ilgili iddialar asılsız

Tekirdağ Çorlu’da geçen yıl 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında 25 kişi öldü, 340 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan davanın dördüncü duruşması geçen hafta görüldü. Yine bir sonuca varamayan mahkeme, duruşmayı 21 Nisan 2020’ye erteledi. Bu karara sebep olarak; Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nden bilirkişilik yapacak personel istendiği ancak yollanmadığı yönündeki iddialar gösterildi.

Tekirdağ Çorlu'da geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi öldü, 340 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan davanın dördüncü duruşması geçen hafta görüldü. Yine bir sonuca varamayan mahkeme, duruşmayı 21 Nisan 2020'ye erteledi. Bu karara sebep olarak; Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nden bilirkişilik yapacak personel istendiği ancak yollanmadığı yönündeki iddialar gösterildi. YTÜ, bu ithamlara karşı cevap verdi. Üniversite “Mahkeme, bu ayın 10'una kadar Demiryolu Ulaşım Alt ve Üst Yapısı ile ilgili birimlerde fiilen görevli öğretim üyelerimize ilişkin bilgileri göndermemizi talep etmiştir. Biz de üniversitemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı'nda görev yapmakta olan beş öğretim üyesinin bilgilerini ayın 5'inde Mahkeme Başkanlığına gönderdik. Doğruluğu teyit edilmeden üniversitemiz ile ilgili olarak ileri sürülen haberler asılsız ve gerçeği yansıtma- maktadır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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