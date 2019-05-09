Yücel İldiz: 'İnşallah pazar akşamı Denizlilere bayram yaşatırız'

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, ligin 33. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip İldiz başkanlığında çıktığı antrenmanda teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman sonrası karşılaşmaya dair gazetecilere açıklamalarda bulunan İldiz, sezon başından bu yana hem çağdaş futbol oynamaya hem de hedefe gitmeye gayret ettiklerini kaydetti. Maçı kazandıkları taktirde Süper Lig'e çıkacaklarını ifade eden İldiz, “Gerçekten son derece önemli bir dönemden geçtik buraya gelene kadar. Çok zorlu müsabakalar oynadık. Özellikle son iki haftayı özetleyecek olursak biliyorsunuz son haftalarda sahamızda biraz istediğimiz neticeleri de alamayınca daha doğrusu beraberlikle kalacağız. Ve son özellikle Balıkesir maçı insanlarımıza biraz hayal kırıklığı yapmıştı. Ben o maçtan sonra da açıkça söyledim Biz içerideki maçları dışarıda telafi ediyoruz demiştim. Taraftarlarımız bize güvensin. Bize lazım olan puanları alacağız demiştim. Hep söyleriz ya eskilerden kalma bir laf vardır, her şerde bir hayır vardır diye. O maçın o şekilde bitmesi gençler birliği maçında skorunu çok daha anlamlı bir hale getirir diye düşünüyorum. Gerek memleketimiz Denizli de gerek futbol kamuoyunda Denizlispor'un ne olduğunu bir kez daha herkes görmüş oldu. Kazandığımız taktirde matematiksel hesapları bitirmiş olacağız. İnşallah da kazanacağız. Tabi ki rakibin durumu belli, bizim durumumuz belli. Ama biz işimizi çok ciddi şekilde yapıp inşallah pazar akşamı Denizlilere bayram yaşatırız” dedi.

“Pazar akşamı mutlu sonu hep birlikte kutlarız”

Taraftarların önceki maçlarda verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür eden ve bu hafta da aynı desteği beklediklerini dile getiren İldiz şunları söyledi:

“Taraftarlarımıza sürekli söylüyorum. Sağ olsunlar geldiğimiz günden beri gerek kamuoyuna, gerek tribünler de, gerek şehirde bize olan inançlarını hep çok belli ettiler. Bu da tabi bizi hem teşvik etti hem sorumluluğumuzu artırdı. Denizlispor camiasının bize hem yetkili hem yetkisiz sokaktaki vatandaşlara kadar bize olan inançlarını görmek tabi benim ve ekibimi onurlandırdı. Sorumluluğumuz da arttı. Oyuncu arkadaşlarımızda aynı şekil de. Bu anlamda baktığımız zaman seyircimize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar elimizden geldiğince onları mutlu etmeye çalıştık. İnşallah onlarla birlikte Pazar akşamı mutlu sonu hep birlikte kutlarız.”

Gökten Ceylan - Melike Müzeyyen Türk