Yük gemisinde Covid-19 paniği

Edinilen bilgiye göre, Körfez açıklarındaki bir yük gemisinin bazı mürettebatında Covid-19 ile ilgili çeşitli semptomlar görüldü. Semptomlar üzerine hemen 19 mürettebata korona virüs testi yapıldı ve 5 kişinin testi pozitif çıktı. 5 kişi ile 11 temaslı karantinaya alınırken, teması bulunmayan ve testi negatif çıkan 3 mürettebat ise evlerinde izole edildi. Daha sonra gemide detaylı şekilde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi, ardından ise yeni mürettebat getirildi. Yoluna devam eden gemi, havadan drone ile de görüntülendi.

Fehime Kartal