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Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı

Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı
Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı

Antalya açıklarındaki ahşap taşıyan yük gemisi, yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı, mürettebat güvenlik tedbiri olarak can yeleklerini giyip geminin arka kısmında toplandı. Geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.

Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi'ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı. Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı. Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu. Şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.

Suat Metin - Fırat Demir

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