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Yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Çorlu Deri İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zirai Donatım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı işyerine giden Turgut K. idaresindeki 38 SY 150 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yük bindirme rampasına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Turgut K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar
 

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